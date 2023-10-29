Galatasaray'da Okan Buruk'tan rekor!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi (Yüzde 80.4) yakalayan teknik direktör oldu. Başarılı teknik adam, sarı-kırmızılılarda 46 maçta 37 galibiyet elde etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetle birlikte önemli bir başarı da yakaladı.
Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör (Geçici olarak göreve gelenler hariç) oldu. Galatasaray'da 46 maçta 37 galibiyet alan 50 yaşındaki teknik adam yüzde 80.4'lük galibiyet yüzdesi yakaladı.
Okan Buruk, 46 maçta 37 galibiyetin yanı sıra 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
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