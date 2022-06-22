Galatasaray'da Okan Buruk'un imza töreni tarihi belli oldu

22 Haziran 2022 Çarşamba, 21:30

Futbola Galatasaray'da başlayan Okan Buruk, efsaneleştiği kulübüne teknik direktör olarak dönüyor.

Sarı-kırmızılı kulübün, Okan Buruk'un imzası 24 Haziran Cuma günü Nef Stadı'nda atılacağı öğrenildi.

Domenec Torrent'in sözleşme feshinin uzamasından dolayı KAP açıklamasının geciktiği kaydedildi. Buruk'un imzasının stadyumda taraftarlar önünde atılmasının planladığı aktarıldı.

OKAN BURUK'UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Beşiktaş, Galatasaray ve eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye takımlarında oynayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerine ise 2011-13 arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı.

2013-14 sezonunda Elazığspor'u çalıştıran Buruk, daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. Buruk, 2019-21 arasında görev aldığı Medipol Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı.