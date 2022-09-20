Galatasaray'da Okan Buruk'un Mertens planı belli oldu!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un zorluk dercesine göre bazı maçlarda Torreira, Midtsjö ve Oliveira'yı beraber değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.
Konyaspor ile cuma günü oynanan karşılaşmada özellikle orta alanda yaşanan sıkıntı Okan Buruk'u yeni arayışlara itti. Buna göre Buruk'un Norveçli oyuncu Fredrik Midtsjö'yü orta alana monte etmeyi düşündüğü bildirildi.
Sergio Oliveira'yı ise forvet arkasına çekerek defansif tarafı zayıf olan Portekizlinin ofansif yönlerinden faydalanılmak istendiği bildirildi.
Mertens'in ise bu denklemde yerli kuralı da dikkate alınarak şans bulacağı ifade edildi. Buruk'un yıldız oyuncuyu 10 numaradan ziyade ikinci forvet yada kanatta oynatmayı planladığı belirtildi.
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