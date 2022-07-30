Galatasaray'da olağanüstü genel kurul başladı!
Galatasaray Kulübü’nde 2022 yılı bütçesinin görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.
Galatasaray Kulübü’nün olağanüstü genel kurulu başladı
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun divan başkanlığına Metin Sinan Aslan seçildi.
Toplantıda kulübün 2022 yılı bütçesi görüşülerek, karara bağlanacak.
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