Galatasaraylı yönetici Erden Timur'dan transfer açıklaması!

29 Temmuz 2022 Cuma, 16:32

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımda havanın iyi olduğunu söyleyen Erden Timur "Yeni transferlerimiz çok çabuk kaynaştılar. Performans olarak hocalarımız değerlendiriyor. Antrenmanlar yoğun geçiyor ve oyuncular da bazen yoruluyor. En baştan stratejimizi açıklamıştık. Hazır ve garanti oyuncuları alacağımızı söyledik ve öyle de yaptık. Hepsi hemen ilk 11'e yerleşti. Hocamız da memnun" dedi.

Transferler için çok uğraştıklarını söyleyen Erden Timur "Son noktaya kadar görüşmelerimiz sürüyor. Alternatifler içinde en iyisi bulmaya çalışıyorum. Sabırsızlığı anlıyorum ama bu taraftan bakınca yanlış bir transfer yapmanın maliyeti çok büyük. Önümüzde şöyle bir alternatifimiz vardı. İsmi çok iyi bilinen ve herkesin reaksiyon göstereceği oyuncuları getirebilirdik. Ama net transfer yapmak istiyoruz. Kendimiz için yapsaydık müthiş bir dönem geçirmiş olurduk. Ama biz doğruyu seçmek istiyoruz. Herkes insan bu baskıları da yersiz bulmuyorum. Ama bizim doğru olana karar vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"LİNÇ GÖRSEK DE DOĞRU TRANSFERE İHTİYACIMIZ VAR"

Erden Timur ayrıca "Evander için de diğer oyuncular için geçerli son noktaya kadar görüşüyoruz" açıklamasını yaptı.

İmzaların uzaması hakkında bilgi veren sarı-kırmızılı yönetici, "Oyuncuların en doğrusunu seçmek istiyoruz. Bu transferlerin uzama sebebi baştaki stratejimizden taviz verilmeme sebebi. Yaklaşık 20'den fazla data ile oyuncuları izliyoruz. Oyuncu ile ilgili karakter analizi bile yapıyoruz" dedi.

Linç görmelerine rağmen doğru transferin peşinden gittiklerini vurgulayan Erden Timur "Neler doğru yapılmış neler yanlış yapılmış bunları göz önüne alıyoruz. Bu isimler medyaya çıktığında olumsuz etki oluyor. Başarılı bir transfer olmuyorsa ben zarar görüyorum. Hakkettiğimden daha fazla teveccühü var insanların bana. Linç görsek de doğru transfere ihtiyacımız var. Her şey %95 istediğimiz gibi gidiyor" dedi.

MIDTSJÖ BUGÜN GELMİYOR

Transfer maliyetlerini düşürmek istediklerini söyleyen Erden Timur "8 Eylül'de transfer bitince diğer transfer dönemine başlayacağız. Bizim süremiz kısıtlıydı. Yönetim geç geldiği için çalışamadık transferleri. Seçim öncesi transfer çalışması imkansız. Önemli olan transfer sezonunun şampiyonu olmak değil. Kendimizi alkışlatmak istediğimiz zaman hata yapıyoruz. 20 seneye baktığımızda Seferovic tarzı bir oyuncuyu 4 milyon Euro'dan aşağı gelmiyor. Biz Seferovic'i 2.3 milyon Euro'ya ikna ettik. Biz Galatasaray'ın 3.3 milyonunu riske attık sadece" açıklamasını yaptı.

Erden Timur ayrıca "Leo Dubois, 1.6 milyon Euro'ya alıyordu Lyon'da. Biz 1.8 milyon Euro'ya ikna ettik. Ama 2.5 milyon önerip getirebilirdik bir günde. Alkışlanmak için isteseydik böyle yapardık ama yapmayacağız" dedi.

İsimlerin sorulması üzerine konuşan Erden Timur "Hocamızın beğendiği A Grubu listeden bir tanesini istedik, 'Satmıyoruz' dedi kulübü. Bazı kulüpler 'Oynatıp öyle gönderelim' dediler. Biz de kabul etmedik onu. Bir oyuncu üzerinde ısrar ettiğinizde onlar da 'Şu günde verelim' diyorlar. Biz de onu kabul etmiyoruz. Fredrik Midtsjö, Okan Buruk'un beğendiği bir oyuncu. 20 gün önce istedik, 'Satmıyoruz' dediler ama şimdi son noktaya geldi. Bugün gelmesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

EVANDER YANITI

Önemli isimlerle görüştüklerini söyleyen Erden Timur "Kolay alternatiflere gitmiyoruz. Everton'ın Brighton gibi takımların istediği oyuncuları istiyoruz. Dün önemli bir yıldızla görüştük. 'Neden geçen sezon 13. bitirdiniz' diye sordular. Bunlar sıkıntı oluyor. Çok zor oyuncular deniyoruz. Şu anda farkında olmadığınız oyuncular var inşallah da olmazsınız" açıklamasını yaptı.

Sarı-kırmızılı yönetici ayrıca "Okan Hoca da kolayına kaçabilir. 'Artık oyuncu alalım' diye ama o da prensiplerden taviz vermiyor. Evander sorusuna cevap veremem biterse KAP'ta görürsünüz. Bu zarar verir. İlgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi" dedi.

"YABANCI FORVET ALMA DÜŞÜNCEMİZ VAR"

Transferleri oldukça uygun rakamlara bitirdiklerini söyleyen Erden Timur, "Bugüne kadar forvet için ne kadar para harcadı ve çöpe gitti. Şunun imkansız olduğunu anlamak gerekiyor. Hedeflediğimiz oyunculardan 3 tane çok önemli oyuncu aldık ve bonservisleri çok az. Bu para taraftarın parası. 20 milyonun emanetini taşıyorsunuz. Bu haberler içerden çıkıyor. Çok kırılıyorum çünkü en çok biz zarar görüyoruz. Bu haberlerle sıkışıyorsunuz. Göreve başladığımdan beri doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Konuşmamdaki en önemli sebep Okan hocamızın gösterdiği bu titizliği herkese anlatmak. Bizim vazifemiz oyuncuları son noktaya getirmek. Hocanın da en doğru olana karar vermesi. Bunun doğal süreci bu" dedi.

Hücum bölgesine takviye yapacaklarını söyleyen Erden Timur "Haris Seferovic'e alternatif olacak, benzer seviyede bir yabancı forvet alma düşüncemiz var. Okan Hoca, Bafetimbi Gomis'i takımda düşünüyor. Tabii burada Gomis'in ne istediği de önemli" açıklamasını yaptı.