Galatasaray'da öncelik Kerem için yeni sözleşme!

23 Ekim 2021 Cumartesi, 10:58

UEFA Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova’yı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray’ın galibiyet golünü atan Kerem Aktürkoğlu hem sarı kırmızılılara değer kattı hem de kendi değerini katladı.

Hürriyet'in haberine göre, tam 1.5 yıl önce scout ekibinin önerisi ve teknik direktör Fatih Terim’in talebi ile alınan 23 yaşındaki futbolcu değerini şimdiden 30 kat artırdı. Galatasaray’a transfer olduğunda 200 bin Euro değer biçilen Kerem Aktürkoğlu’nun piyasa değeri 6 milyon Euro’ya yükseldi.

FRANSIZ VE ALMANLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Fatih Terim’in rehberliğinde her geçen gün kendisini geliştiren Kerem Aktürkoğlu, Fransız ve Alman kulüplerinin de dikkatini çekti.

Takıma bedelsiz olarak kazandırılan Kerem’i yakından takip eden kulüpler arasında Lyon, Nantes, Bordeaux ve Wolfsburg dikkat çekse de 23 yaşındaki oyuncu için planları uzun vadeli olan Galatasaray’ın hedefi ise yeni sözleşme imzalamak.

TERİM DE 'İMZALAYIN' DEDİ

Kerem’in potansiyeline ve daha fazla gelişim göstereceğine inanan Terim de sözleşmesi 2023-24 sezonunun sonunda tamamlanacak oyuncu ile yeni mukavele yapılması yönünde rapor hazırladı.

Kerem Aktürkoğlu'na zam yapılması gündemde. Takımın en az kazanan futbolcularından biri olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezonun vazgeçilmezlerinden biri oldu. Kerem Aktürkoğlu, iç transferde gündemin 1 numaralı ismi. Kerem'le 2023-24 sezonu sonuna kadar kontratı olsa da 5 yıllık yeni anlaşma imzalamak isteyen yönetim, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun garanti ücretini 900 bin TL'den 7 milyon TL'ye çıkarmayı göze aldı.

Kerem, Galatasaray'la sözleşmesini uzatırsa minimum 15 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koyulacak.

OCAK AYINDA SATIŞI DÜŞÜNÜLMÜYOR

Fatih Terim, sezon planlamasını Kerem'e göre yapmaya devam ediyor ve yönetim cephesinde de astronomik bir teklif gelmedikçe satılması yönünde bir düşünce söz konusu değil. Lyon, ocak ayında Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlansa da yıldız oyuncunun transferi şu aşamada mümkün gözükmüyor.

Kısaca Kerem’i kadrosuna katmak isteyen Fransız ve Alman kulüpleri için bu hiç de kolay olmayacak. Ve Galatasaray’da, Kerem Aktürkoğlu için 10 milyon Euro’nun altındaki tekliflere de kapılar kapatılacak.

Sarı kırmızılı yönetim yıldız futbolcu için belirlediği minimum bedelle satışı gerçekleştirse bile Kerem Aktürkoğlu kulübe adımını attığı andaki değerinden 50 kat yüksek bir rakama veda etmiş olacak.