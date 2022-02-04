Galatasaray'da, Özgür Baran Aksaka'ya profesyonel sözleşme

Galatasaray, altyapıdan Özgür Baran Aksaka ile profesyonel sözleşme imzaladı

AA
04 Şubat 2022 Cuma, 07:00
Galatasaray'da, Özgür Baran Aksaka'ya profesyonel sözleşme
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Galatasaray Kulübü, futbol akademisinden Özgür Baran Aksaka ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan oyuncumuz Özgür Baran Aksaka ile 2024-2025 sezonu sonuna dek profesyonel sözleşme imzalanmıştır" denildi.


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