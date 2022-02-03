Galatasaray maç öncesi yapılan koronavirüs test sonucunu açıkladı
Galatasaray Spor Kulübü, futbolcu Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Koronavirüs salgını spor kulüplerini etkilemeye devam ediyor.
Galatasaray Spor Kulübü, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor mücadelesi öncesi yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcuda pozitif sonuca rastlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı'nda Alanyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun karantina ve izolasyon süreçleri başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.
Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/pppJiDwkVW— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 3, 2022
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
En Çok Okunan Haberler
- Fenerbahçe Beko zorlu Milano deplasmanında
- Müjdat Gezen: “Bu memleketi ve insanını ‘seviyorum’”
- Bekir Dadır: “Bize hayret edecek bir şey bırakmadılar!”
- 55 yılda 55 şiir!
- “Şairin yeri insanın ve gerçeğin yanıdır!”
- Hasan Akarsu ile yazının ara sokaklarında…
- Okumanın, yazmanın, üretmenin şairi!
- Judo Milli Takımı Paris'e gidiyor
- Dünyada henüz keşfedilmemiş 9 bin 200 ağaç türü var
- 'Tövbe oy vermem' dedi, isyan etti