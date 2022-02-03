Galatasaray maç öncesi yapılan koronavirüs test sonucunu açıkladı

03 Şubat 2022 Perşembe, 20:44

Koronavirüs salgını spor kulüplerini etkilemeye devam ediyor.

Galatasaray Spor Kulübü, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor mücadelesi öncesi yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcuda pozitif sonuca rastlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı'nda Alanyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun karantina ve izolasyon süreçleri başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.