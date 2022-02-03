Son dakika | Galatasaray, Semih Kaya ile anlaştı

03 Şubat 2022 Perşembe, 13:54

Galatasaray'da devre arası transferleri devam ediyor. Gomis, Pena ve Pulgar'ı kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, altyapısından yetişen eski futbolcusu Semih Kaya ile de sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardı.

Son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli savunmacı, sarı-siyahlı ekiple sözleşmesini feshetmişti. Semih Kaya'nın bugün Galatasaray'ın Antalya kampına katılması bekleniyor.

Galatasaray altyapısında yetişen Semih Kaya, 201111-2017 yılları arasında sarı kırmızılı formayı giydi. 2017’de Çekya takımlarından Slavia Prag’a transfer olan Kaya, Ocak 2019’da kiralık olarak Galatasaray’a geldi. Kaya, 2020 sezonu başında bedelsiz olarak Yeni Malatyaspor’a transfer oldu.

30 yaşındaki stoper, Yeni Malatyaspor formasıyla 53'ü 11'de başlamak üzere 56 maçta forma giydi.