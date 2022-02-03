Son dakika | Galatasaray, Semih Kaya ile anlaştı
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Semih Kaya, Galatasaray'la anlaştı. Haberde, anlaşmanın yarım sezonluk olacağı belirtildi.
Galatasaray'da devre arası transferleri devam ediyor. Gomis, Pena ve Pulgar'ı kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, altyapısından yetişen eski futbolcusu Semih Kaya ile de sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardı.
Son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli savunmacı, sarı-siyahlı ekiple sözleşmesini feshetmişti. Semih Kaya'nın bugün Galatasaray'ın Antalya kampına katılması bekleniyor.
Galatasaray altyapısında yetişen Semih Kaya, 201111-2017 yılları arasında sarı kırmızılı formayı giydi. 2017’de Çekya takımlarından Slavia Prag’a transfer olan Kaya, Ocak 2019’da kiralık olarak Galatasaray’a geldi. Kaya, 2020 sezonu başında bedelsiz olarak Yeni Malatyaspor’a transfer oldu.
30 yaşındaki stoper, Yeni Malatyaspor formasıyla 53'ü 11'de başlamak üzere 56 maçta forma giydi.
Video Haberler
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
En Çok Okunan Haberler
- Fenerbahçe Beko zorlu Milano deplasmanında
- Müjdat Gezen: “Bu memleketi ve insanını ‘seviyorum’”
- Bekir Dadır: “Bize hayret edecek bir şey bırakmadılar!”
- 55 yılda 55 şiir!
- “Şairin yeri insanın ve gerçeğin yanıdır!”
- Hasan Akarsu ile yazının ara sokaklarında…
- Okumanın, yazmanın, üretmenin şairi!
- Judo Milli Takımı Paris'e gidiyor
- Dünyada henüz keşfedilmemiş 9 bin 200 ağaç türü var
- 'Hava değişimi migren ataklarını tetikliyor'