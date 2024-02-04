İtalyanlar duyurdu: Lazio'dan Galatasaray'a Luca Pellegrini yanıtı!

Galatasaray'ın İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio forması giyen İtalyan futbolcu Luca Pellegrini'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 16:48
İtalyanlar duyurdu: Lazio'dan Galatasaray'a Luca Pellegrini yanıtı!
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Angelino ile yollarını ayırdıktan sonra sol bek arayışlarını hızlandıran Galatasaray'ın, Lazio'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Juventus'ta bulunan Luca Pellegrini'yi gündemine aldığı ileri sürüldü.

GALATASARAY'DAN TEKLİF

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Pellegrini'yi kadrosuna katmak için teklif götürdü.

Ancak haberde Lazio Başkanı Claudio Lotito'nun, 24 yaşındaki futbolcuyu bırakmayı düşünmediklerini belirterek sarı-kırmızılı takımın bu talebini geri çevirdiği ifade edildi.

ŞARTA BAĞLI ZORUNLU SATIN ALMA

İtalyan sol bek, geçen yaz Juventus'tan Lazio'ya 2 yıllığına kiralık gönderilmişti. Lazio ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Pellegrini'nin mukavelesinde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Luca Pellegrini'nin Juventus'taki sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.

Bu sezon 18 maça çıkan Pellegrini, 682 dakika sahada kalırken takımına 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.


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