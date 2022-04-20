Galatasaray'da Pulgar'a bir fırsat daha

Devre arasında Fiorentina'dan kiralanan, ancak hocası Torrent'le bir türlü yıldızı barışmayan Erick Pulgar, Yeni Malatya maçındaki performansıyla sınıfı geçti.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2022 Çarşamba, 09:35
Galatasaray'da Pulgar'a bir fırsat daha
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İspanyol hocanın savunmanın önünde oynattığı Şili'li futbolcu zaman zaman hata yapsa da savunma arkasına yolladığı etkili paslarla takdir topladı.

Torrent'in, 28 yaşındaki futbolcuyu Altay deplasmanında da aynı görevle sahaya sürerek durumunu görmek istediği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, Altay karşısında Taylan'ın yerine Cicaldau'yu denemeyi planladığı da gelen haberler arasında.


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