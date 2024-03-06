Galatasaray'da Rizespor maçına yoğun ilgi
Galatasaray'ın Süper Lig'in 29. haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra tükenme noktasına geldi.
Galatasaray'ın cuma akşamı Rams Park Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile oynayacağı 29. haftanın açılış maçına sarı-kırmızılı taraftarların büyük ilgisi var.
Galatasaray'da biletler satışa çıktıktan kısa süre sonra tükenme noktasına geldi.
Normal tribün fiyatları 550 TL ile 4 bin 500 TL arasında, VIP koltuklarının fiyatları ise 7 bin TL ile 8 bin 500 TL arasında değişiyor.
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