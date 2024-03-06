Galatasaray'da Rizespor maçına yoğun ilgi

Galatasaray'ın Süper Lig'in 29. haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra tükenme noktasına geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 10:30
Galatasaray'da Rizespor maçına yoğun ilgi
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Galatasaray'ın cuma akşamı Rams Park Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile oynayacağı 29. haftanın açılış maçına sarı-kırmızılı taraftarların büyük ilgisi var.

Galatasaray'da biletler satışa çıktıktan kısa süre sonra tükenme noktasına geldi.

Normal tribün fiyatları 550 TL ile 4 bin 500 TL arasında, VIP koltuklarının fiyatları ise 7 bin TL ile 8 bin 500 TL arasında değişiyor.


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