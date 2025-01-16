Galatasaray'da rota Brezilyalı genç yıldız: İstenen bonservis belli oldu!
Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın, Georges Mikautadze transferinde henüz sonuç çıkmaması nedeniyle rotasını Botafogo'nun genç golcüsü Igor Jesus'a çevirdiği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Georges Mikautadze için yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.
Mikautadze'nin Lyon'da kalmaya karar vermesinin ardından sarı-kırmızılılar alternatif isimlere yöneldi.
Sabah gazetesinde yer alan haberde Galatasaray'ın Brezilya Ligi takımlarından Botafogo'da forma giyen Igor Jesus'la ilgilendiği belirtildi.
Galatasaray yönetiminin 23 yaşındaki futbolcunun mali şartlarını araştırdığı ve kısa süre içinde hamle yapacağı ifade edildi.
İngiliz ekiplerinin de takipte olduğu futbolcu için 15 milyon Euro'nun üzerinde bir değer biçildiği aktarıldı. Futbol kariyerine Coritiba'nın altyapısında başlayan Igor Jesus, sonrasında Shabab Al-Ahli'ye transfer oldu.
Bu sezon başında ülkesine dönen ve Botafogo'ya imza atan Igor Jesus kariyeri boyunca 168 maçta sahaya çıkarken 68 gol ve 27 asist kaydetti.
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