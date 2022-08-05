Galatasaray'da Sacha Boey gelişmesi

05 Ağustos 2022 Cuma, 09:44

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, bir süredir kadro dışı olan Sacha Boey' in sürpriz bir şekilde lisansını çıkardı. Fransız sağ bekin ligin ilk maçı olan Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

ANTALYA'DA FORMA BOEY'İN

Milliyet'in haberine göre yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk önderliğinde devam eden sarı-kırmızılıların son antrenmanında Sacha Boey'in takımla birlikte çalışması dikkatleri çekti.

Galatasaray'ın Olympique Lyon'dan kadrosuna kattığı Dubois'nın sakatlığı sonrası Omar'dan da kötü haber geldi. Ağrıları bulunan Norveçli futbolcu Omar'ın da zorlu karşılaşmada forma giyemeyeceği öğrenildi.

Bu gelişmeler üzerine lisansı çıkarılan Sacha Boey'in takımdaki yerine kavuşması bekleniyor.