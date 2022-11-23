Galatasaray'da Sacha Boey'a önlem alınıyor

Galatasaray'da ayrılma ihtimali olan Sacha Boey için alternatifler belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 08:45
Galatasaray'da Sacha Boey'a önlem alınıyor
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Sağ bekte sezon başında Omar'la yolları ayıran ve Boey/Dubois ikilisiyle yola devam eden Galatasaray, bir süredir Mert Müldür'le ilgileniyor.

Milli futbolcunun gündeme gelmesinin sebeplerinden birinin, Boey'ye Avrupa kulüplerinin gösterdiği yakın ilgi olduğu öğrenildi.

Fransız sağ bekin satılma ihtimaline karşı, Mert Müldür alternatifi üzerinde duruluyor.

Sarı-Kırmızılı yönetimin listesinde birkaç yerli sağ bek daha olduğu da gelen haberler arasında. 


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