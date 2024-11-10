Galatasaray'da sakatlık: Samsunspor maçına devam edemedi!
Galatasaray'da Samsunspor maçının ikinci yarısı öncesi Ismail Jakobs sakatlandı.
Galatasaray'da Samsunspor maçında Ismail Jakobs sakatlandı.
Maça ilk 11'de başlayan Jakobs, ikinci yarı başlamadan önce sakatlığı sebebiyle yerini Victor Nelsson'a bıraktı.
BeIN Sports'un haberine göre; Ismail Jakobs, hafif bir sakatlığı olduğu gerekçesiyle oyundan alındı ve teknik heyet tarafından riske edilmedi.
Etiketler: #Ismail Jakobs #galatasaray #sakatlık
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