Galatasaray'da sakatlık: Samsunspor maçına devam edemedi!

Yayınlanma: 10.11.2024 - 17:38

Güncelleme: 10.11.2024 - 17:38

Galatasaray'da Samsunspor maçında Ismail Jakobs sakatlandı.

Maça ilk 11'de başlayan Jakobs, ikinci yarı başlamadan önce sakatlığı sebebiyle yerini Victor Nelsson'a bıraktı.

BeIN Sports'un haberine göre; Ismail Jakobs, hafif bir sakatlığı olduğu gerekçesiyle oyundan alındı ve teknik heyet tarafından riske edilmedi.