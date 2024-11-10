Galatasaray'da sakatlık: Samsunspor maçına devam edemedi!

Galatasaray'da Samsunspor maçının ikinci yarısı öncesi Ismail Jakobs sakatlandı.

Galatasaray'da sakatlık: Samsunspor maçına devam edemedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2024 - 17:38

Galatasaray'da Samsunspor maçında Ismail Jakobs sakatlandı.

Maça ilk 11'de başlayan Jakobs, ikinci yarı başlamadan önce sakatlığı sebebiyle yerini Victor Nelsson'a bıraktı.

BeIN Sports'un haberine göre; Ismail Jakobs, hafif bir sakatlığı olduğu gerekçesiyle oyundan alındı ve teknik heyet tarafından riske edilmedi.


Etiketler: #Ismail Jakobs #galatasaray #sakatlık
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