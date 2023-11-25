Galatasaray'da sakatlık şoku!
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Alanyaspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Süper Lig'de Alanyaspor'la karşı karşıya gelen Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılıların stoperi Davinson Sanchez, Alanyaspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Davinson Sanchez yerine 78. dakikada Victor Nelsson oyuna dahil oldu.
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