Galatasaray'da sakatlık şoku!

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Alanyaspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 21:02
Galatasaray'da sakatlık şoku!
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Süper Lig'de Alanyaspor'la karşı karşıya gelen Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.

Sarı-kırmızılıların stoperi Davinson Sanchez, Alanyaspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Davinson Sanchez yerine 78. dakikada Victor Nelsson oyuna dahil oldu.


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