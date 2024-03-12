Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!

Galatasaray'ın yeni başkanının belli olacağı seçim tarihi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 18:56
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
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Galatasaray'da başkanlık seçiminin tarihi netlik belirlendi.

Sarı kırmızılı takımda seçim 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

Yeterli çoğunluk sağlanamazsa, çoğunluğa bakılmaksızın 1 Haziran günü Galatasaray'ın yeni başkanı belli olacak.


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