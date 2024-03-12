Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
Galatasaray'ın yeni başkanının belli olacağı seçim tarihi belli oldu.
Galatasaray'da başkanlık seçiminin tarihi netlik belirlendi.
Sarı kırmızılı takımda seçim 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.
Yeterli çoğunluk sağlanamazsa, çoğunluğa bakılmaksızın 1 Haziran günü Galatasaray'ın yeni başkanı belli olacak.
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