Galatasaray'da seçime 2 gün kala başkan adayları açılışta bir araya geldi
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu bir araya geldi.
Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat; Piyalepaşa İstanbul’da Derviş Gül Baba Sokağı, Gül Baba Parkı ve Gül Baba Anıt Eseri’nin açılışını gerçekleştirdi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu’nun da katıldığı törende, 11 Haziran'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesi sarı-kırmızılı camia bir araya geldi. Samimi görüntülerin ortaya çıktığı açılışta; başkan Elmas ve başkan adayları Özbek ve Hamamcıoğlu, bir süre sohbet etti.
Adnan Polat açılış konuşmasında yaptığı açıklamada, “Kendi kişisel yolculuğumda Galatasaray’ın manevi kurucusu sayılan Gül Baba ile yolumun kesişmesi bundan 40 yıl öncesine dayanıyor. Yıllar önce Macaristan gezisinde denk geldiğim Gül Baba türbesinin Macaristan’da çok yıpranmış biçimde olduğunu gördüm. Biz kendi çapımızda temizleme ve düzenleme çalışmaları başlattık, ardından aldığımız fonlarla türbeyi restore ederek topluma kazandırdık. Her dinden yaklaşık 100 bin misafirin ziyaret ettiği Gül Baba Türbesi bu anlamda Türk-Macar ilişkisinin, sevginin ve saygının sembolüdür. Bu sembolü Türkiye’nin özel sektör tarafından yapılan en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Piyalepaşa İstanbul’da yaşatmaya devam etmek son derece onur verici” diye konuştu.
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