Galatasaray'da, Sivasspor maçında 8 eksik
Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Sivasspor maçının kadrosunu açıkladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Sivasspor maçının kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'da sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmayan Mauro Icardi, Sacha Boey, Davinson Sanchez'in yanı sıra Afrika Kupası'nda bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, sarı kart cezası bulunan Barış Alper Yılmaz ve teknik heyetin kararıyla Angelino kadroda yer almadı.
İşte Galatasaray'ın Sivas kafilesi;
En Çok Okunan Haberler
-
- Mehmet Ağar'ı öldürmek isteyen iş insanı
- Çok konuşulacak 'Can Atalay' iddiası
- İzin yaptıkları gün sayısı ortaya çıktı!
- Saldırganın ifadesinden dikkat çeken ayrıntılar
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Kademeli emeklilikten kimler yararlanabilecek?
- 'Daha dur bakalım... Bu, bu işin ilk adımı'
- 'Beraber uyuyan depremzede kardeşler atılmak istendi'
- Hazar Ergüçlü 'pavyon' sahnesine böyle hazırlanmış
- Profesör Weil'in 4-7-8 tekniği ile kolayca uykuya dalın