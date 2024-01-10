Galatasaray'da Sivasspor öncesi Boey gelişmesi!

Yayınlanma: 10.01.2024 - 17:23

Güncelleme: 10.01.2024 - 17:23

Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

Kaya Temel'in haberine göre, çarşamba günü yapılan antrenmanda ağrı hisseden ve hafif sakatlığı bulunan Sacha Boey, Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyecek.

Sacha Boey, sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşılaşmasında da formasından uzak kalmıştı.