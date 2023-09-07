Galatasaray'da Tanguy Ndombele sahaya iniyor

Yayınlanma: 07.09.2023 - 07:48

Güncelleme: 07.09.2023 - 07:48

Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyor. Fransız orta saha, Galatasaray'da birçok başarı kazanmak istediğinin altını çizdi.

Yaz boyunca aradığı 8 numarayı İngiltere'de bulan ve Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayan Galatasaray'da, Milli ara sonrası ilk idman bu akşam yapılacak. Yeni transfer Ndombele de bu antrenmanda takıma katılacak, yeni arkadaşlarıyla tanışacak. 26 yaşındaki futbolcu, yeni formasını giyip sahaya çıkmak için sabırsızlandığını belirterek, "Galatasaray'da olduğum ve burada oynayacağım için çok mutluyum. Bakambu ile arkadaşız. Kulüp hakkında iyi şeyler söyledi" ifadelerini kullandı.

'Başarı için savaşacağım'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını da değerlendiren Fransız orta saha, "Şampiyonlar Ligi en iyilerin yeri. Grubumuz zor gibi görünse de en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Bana göre Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray. Birçok arkadaşımdan da bunu duydum. Galatasaray'la birçok başarı kazanmak istiyorum ve bunun için savaşacağım" açıklamasını yaptı.