Galatasaray'da transfer devam edecek
Süper Lig ekibi Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, MOL Fehervar maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, transfere dair oyuncular ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, MOL Fehervar'a karşı 1-0 kaybedilen hazırlık maçı sonrası konuştu.
Buruk, "Adı üstünde hazırlık dönemi. Bugün de milli takımdan dönen isimlere yer verdik. İki maçtır, yorgun olarak çıkıyoruz maçlara. Günde çift idman yapıyoruz çünkü. Ama bir sonraki maça daha iyi çıkacağız. Şunu söylemek istiyorum, biz üstümüzde taşıdığımız formayla her maça kazanmak için çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.
"BİR TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"
Transfer çalışmalarına da değinen genç teknik direktör, "Orta sahaya transfer yaptık, Sergio geldi, bir transfer daha yapacağız. Ön bölgeye de transfer yapacağız belki. Görüşmeler sürüyor. Birçok bölgeye transfer yapmamız gerekiyor, kadromuz güçlü hale gelecek. Geçen seneden gelen eksikleri görüyoruz, bunları düzelteceğiz. Bu hafta hızlanmamız gerekiyor. Sergio geldi, onu hazırlamaya çalışıyoruz. Bir takımda antrenman yapan birisinin gelmesi bizim için daha iyi. Birçok mevkiide eksiğimiz var, çalışma yapıyoruz" dedi.
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