Galatasaray, MOL Fehervar'a yenildi
Süper Lig ekibi Galatasaray, Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında MOL Fehervar'a mağlup oldu.
Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın MOL Fehervar ekibine 1-0 yenildi.
Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, rakip sahada kurduğu baskı sonrasında ilk bölümde Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed ile bulduğu önemli gol fırsatlarını değerlendiremedi. Sarı-kırmızılıların orta sahada kontrol edemediği top sonrası gelişen MOL Fehervar atağında Kodro, 32. dakikada meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yanlarının sonlarına doğru Yunus Akgün ile önemli bir fırsattan daha sonuç alamayan Galatasaray, soyunma odasına 1-0 geride gitti.
Müsabakanın ikinci yarısında istediği performansı sergileyemeyen ve kalesinde de birkaç tehlike gören Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
İKİNCİ HAZIRLIK MAÇINI DA KAYBETTİ
Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını da kaybetti.
Sarı-kırmızılı takım, kamptaki ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-1 yenilmişti.
Galatasaray, kamptaki üçüncü hazırlık karşılaşmasını 16 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.00'de Çekya temsilcisi Sigma Olomouc ile yapacak.
YUNUS AKGÜN'DEN ETKİLİ PERFORMANS
Karşılaşmada Yunus Akgün, Galatasaray adına en etkili performansı sergileyen isim olarak dikkati çekti.
Yunus Akgün, görev aldığı sağ kanatta geliştirdiği ataklarla takımı adına topu en çok ileriye taşıyan oyuncu oldu.
Maçı izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, performansından dolayı Yunus Akgün'e tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.
SERGIO OLIVEIRA KADRODA YER ALMADI.
Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira maçın kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılı takımda Sergio Oliveira'nın yanı sıra Fernando Muslera, Okan Kocuk ve Omar Elabdellaoui ile sıra genç futbolcular Eren Aydın, Efe Akman, Jankat Yılmaz, Beknaz Almazbekov ve Emirhan Kayar maçın kadrosuna alınmadı.
Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin gurbetçi taraftar da statta takip ederek sarı-kırmızılı takıma destek verdi.
Video Haberler
- “Batmaya mahkumuz, çalışırken batıyoruz”
- Kadıköy'deki görüntüler için harekete geçildi
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Alaçatı'da yangın: Otoyol kapatıldı
- Çorum'da traktör devrildi, sürücü yaralandı
- Apartmandaki yangında mahsur kalanlar itfaiye kurtardı
- 'Bedavadan para alıyorsun' deyip saldırdı
- Datça yanıyor!
- Antalya'da hortum!
- Sri Lanka'da başbakanlık ofisi basıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- Bilal Erdoğan'ın yeni işi: Porsiyonu 32 lira...
- 'Yerle bir eder, yakasına yapışırım!'
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Pyongyang'dan Luhansk ve Donetsk adımı
- Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete girdi
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Datça'da ciğerlerimiz yanıyor!
- Türkiye'ye yeni vize kısıtlamaları
- 'Birden fazla itiraf var...'