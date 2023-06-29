Galatasaray'da transfer zamanı! Erden Timur İngiltere'ye gitti...

Yayınlanma: 29.06.2023 - 10:23

Güncelleme: 29.06.2023 - 10:23

Yeni sezonda 3 elemeyi geçerek Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak isteyen ve transfer çalışmalarını bu doğrultuda yürüten Galatasaray’da Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur önceki akşam İngiltere’ye gitti.

Erden Timur, hem listede yer alan önemli isimler hem de teklif alan Galatasaraylı oyuncuların transferini netleştirmek için soluğu Londra’da aldı. Transferde vites yükseltme kararı alan sarı kırmızılılarda Timur’un İngiltere çıkarmasındaki öncelikli hedefleri de belli...

MILOT RASHiCA

Galatasaray, geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta önemli katkı sağlayan Milot Rashica’nın bonservisini almak istiyor. Kosovalı futbolcu da Galatasaray’da kalmak istediğini aylar öncesinde hem kulübüne hem de menajerine iletti. Erden Timur, Norwich City Kulübü ile masaya oturacak. Erden Timur 6-7 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli ile bu transferi bitirmeye çalışacak.

NUNO TAVARES

Lucas Torreira transferinde Arsenal Kulübü ile güçlü ve samimi bir diyalog kuran Erden Timur, Londra temsilcisi ile iki önemli hamle için masaya oturacak. İlki ise Galatasaray, Arsenal’in geçen yıl Marsilya’ya kiraladığı Nuno Tavares’i istiyor. Mikel Arteta’nın da kadroda düşünmediği Portekizli sol bek için Galatasaray satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile İngiliz deviyle el sıkışmayı hedefliyor.

SACHA BOEY

Arsenal ile gerçekleştirilecek zirvede Sacha Boey için de transfer görüşmesine imza atacak. Boey’i isteyen Arsenal Kulübü, Galatasaray’a 14 milyon Euro’luk resmi teklif yapmıştı. Arsenal’in bu teklifi reddedilirken Galatasaray, Fransız sağ bek için rakamı 20 milyon Euro seviyesine çıkarmaya çalışacak. Erden Timur, Boey için aynı zamanda Premier Lig ekiplerinden Brighton ile de masaya oturacak.

ViCTOR NELSSON

Geçtiğimiz yıl Sevilla’nın 17 milyon Euro’luk teklifi reddedilirken Victor Nelsson için Galatasaray’a bu kez sunulan rakam 22 milyon Euro. Tottenham’ın istediği Nelsson da, menajerine de bu sezon Galatasaray’ın da kazançlı çıkacağı bir rakama transfer olmak istediğini belirtti. Danimarkalı stoper gitmeye sıcak bakarken Galatasaray, Tottenham ile görüşüp duruma nokta koymaya çalışacak.

FOFANA VE PULISIC

Mauro İcardi’nin transfer sürecinin devam etmesi, Bafetimbi Gomis’in kontratının sona ermesi ve kulübe veda etmesi ile santrforsuz kalan Galatasaray’ın listesindeki isimlerden biri de Chelsea’de forma giyen Wesley Fofana... Fildişi Sahilli genç santrforu 1 yıllığına kiralamak için Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Chelsea’li yetkilileriyle görüşecek. Bu sezon Chelsea’de başarısız olan ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Christian Pulisic’in şartları, durumu, maliyeti ile alakalı da İngiliz deviyle görüşülecek. 2 kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayan ABD oyuncu için alınacak yanıta göre sarı kırmızılılar rotasını çizecek.