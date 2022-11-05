Galatasaray'da tüzük değişikliği için yeterli imza toplanamadı

Galatasaray'da tüzük değişikliği amaçlı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, yeterli katılım sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2022 Cumartesi, 11:30
Galatasaray'da tüzük değişikliği için yeterli imza toplanamadı
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tüzük tadil kongresinde yaptığı açıklamada yeterli çoğunluğun olmaması nedeniyle tüzük değişikliğinin yapılamayacağını ifade etti.

900 imzanın gerektiği kongrede imza sayısı 672'de kaldı.


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