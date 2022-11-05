Galatasaray'da tüzük değişikliği için yeterli imza toplanamadı
Galatasaray'da tüzük değişikliği amaçlı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, yeterli katılım sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tüzük tadil kongresinde yaptığı açıklamada yeterli çoğunluğun olmaması nedeniyle tüzük değişikliğinin yapılamayacağını ifade etti.
900 imzanın gerektiği kongrede imza sayısı 672'de kaldı.
Tüzük Tadil Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığından açılamamıştır. https://t.co/hMnGzo1SY2— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 5, 2022
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