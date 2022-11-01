Denizlispor'un yeni teknik direktörü Giray Bulak oldu
Spor Toto 1’inci Lig’de 11 maçta 2 puanla dibe demir atan Denizlispor’da yönetim şirketleşmek ve transfer yasağını açmak için seferberlik ilan ederken, teknik direktörlük için de Giray Bulak’la anlaştı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktörlüğe Giray Bulak getirildi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 64 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Bulak ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Bulak son olarak Balıkesirspor'da görev almıştı.
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