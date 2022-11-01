Denizlispor'un yeni teknik direktörü Giray Bulak oldu

Spor Toto 1’inci Lig’de 11 maçta 2 puanla dibe demir atan Denizlispor’da yönetim şirketleşmek ve transfer yasağını açmak için seferberlik ilan ederken, teknik direktörlük için de Giray Bulak’la anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2022 Salı, 14:21
Denizlispor'un yeni teknik direktörü Giray Bulak oldu
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktörlüğe Giray Bulak getirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 64 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Bulak ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Bulak son olarak Balıkesirspor'da görev almıştı.


Altaş Denizlispor Spor Toto 1. Lig Giray Bulak

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