Galatasaray'da Victor Nelsson'a milli davet

Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, Danimarka'nın İsviçre ile oynayacağı hazırlık maçı aday kadrosuna dahil edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 19:53
Galatasaray'da Victor Nelsson'a milli davet
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Danimarka Milli Takımı, İsviçre ile oynayacağı hazırlık maçı aday kadrosunu açıkladı.

Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson'a aday kadroya davet edildi.

İşte Danimarka'nın aday kadrosu;


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