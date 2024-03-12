Galatasaray'da Victor Nelsson'a milli davet
Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, Danimarka'nın İsviçre ile oynayacağı hazırlık maçı aday kadrosuna dahil edildi.
Danimarka Milli Takımı, İsviçre ile oynayacağı hazırlık maçı aday kadrosunu açıkladı.
Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson'a aday kadroya davet edildi.
İşte Danimarka'nın aday kadrosu;
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