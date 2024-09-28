Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Oyuna devam edemedi...

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşılaştığı maçta Victor Osimhen, ikinci yarı oyuna devam edemedi.

Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Oyuna devam edemedi...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 20:20

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşılaştığı maçta Victor Osimhen, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Karşılaşmada 2 gol kaydeden Nijeryalı golcü topsuz alanda kendini bir anda yere bıraktı ve değişiklik işareti yaptı. 45. dakikada sağlık heyeti ile konuşan Osimhen tekrar sahaya döndü. 

Arka adalesinde sertlik hisseden ve kendini deneyen Victor Osimhen, riske edilmemek için oyundan alındı.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü ikinci yarıda yerini Dries Mertens'e bıraktı.


Etiketler: #victor osimhen #kasımpaşa #galatasaray #Trendyol Süper Lig
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