Galatasaray'da yeni Kerem: Yunus Akgün!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi sonrası 24 yaşındaki milli oyuncu Yunus Akgün'ün performansı arttı.
Galatasaray'da kazandığı şampiyonluklara rağmen performansı hep eleştirilen Kerem Aktürkoğlu’nun 12 milyon Euro bonservisle Benfica’ya transferi, adeta bir oyuncu için fırsat oldu: Yunus Akgün...
Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen Akgün, kadrodaki kanat oyuncusu fazlalığı nedeniyle geride kalan 2 sezonu çeşitli takımlarda kiralık geçirmişti. Gittiği kulüplerde formunu artıran 24 yaşındaki futbolcu, yeni sezona iyi başladı.
AVRUPA MAÇLARINI BOŞ GEÇMEDİ
Zaha ve Kerem’in ayrılığı sonrası kanat bölgesinde önemli bir alternatif haline gelen Yunus, teknik direktör Okan Buruk’un verdiği şansı iyi değerlendirdi. Geçmiş sezonlara oranla futbolunun geliştiği gözle görülen Akgün, takım oyununa daha yatkın bir grafik sergilerken skor üretmeyi de ihmal etmedi.
UEFA Avrupa Ligi’ndeki PAOK ve Rigas Skola maçlarında fileleri havalandıran Yunus Akgün, Galatasaray’ın 1-0 kazandığı Alanyaspor mücadelesinde de takımına 3 puanı getiren isim oldu.
YUNUS 1 GOL DAHA ATARSA...
2024- 25’te toplam 4 gol atan milli futbolcu, Galatasaray kariyerinin tek sezondaki en yüksek sayısını şimdiden eşitledi. Yunus 1 gol daha atarsa kariyer rekoru kıracak. Takım antrenmanı dışında bireysel olarak da çalışan Akgün, fiziksel açıdan yoğun maç trafiğine kendini hazırlıyor.
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