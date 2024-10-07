Galatasaray'da görev yapmıştı: Hollandalı futbol efsanesi Johan Neeskens hayatını kaybetti

Yayınlanma: 07.10.2024 - 18:07

Güncelleme: 07.10.2024 - 18:07

Hollanda futbolunun efsanelerinden Johan Neeskens, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Neeskens, 2009/2010 sezonunda Frank Rijkaard'ın Galatasaray'da yardımcısı olarak da görev yapmıştı.

JOHAN NEESKENS KİMDİR?

Heemstede doğumlu Hollandalı teknik direktör, ülkesinin RCH takımıyla 17 yaşında profesyonel futbolcu oldu. İki sezon sonra Ajax'a transfer olan Neeskens, burada kariyer patlamasını gerçekleştirdi ve 4 sezonda 124 maça çıkıp 33 gol attı.

Dönemin orta saha yıldızı olması, Neeskens'e 1974'te Barcelona kapısını açtı. İspanyol ekibiyle 5 sezonda 140 maça çıktı, 35 gol atarken takım arkadaşı ve vatandaşı Johan Cruyff'a yapılan gönderme ile Johan Segon (İkinci Johan) lakabını aldı.

1979'da New York Cosmos takımına gitti, beş sezon ABD'de kaldıktan sonra Avrupa'ya döndü ve 40 yaşına kadar çeşitli kulüplerde forma giyip futbolu bıraktı.