Türk Telekom maçının ardından Galatasaray'a 4 isimden kötü haber!
Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray, Türk Telekom maçının ardından sakatlıkları bulunan Can Korkmaz, Sadık Emir Kabaca, David Efianayi ve Buğrahan Tuncer hakkında açıklama yaptı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, sakatlıkları bulunan Can Korkmaz, Sadık Emir Kabaca, David Efianayi ve Buğrahan Tuncer'in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Si·gorta Basketbol Süper Ligi 1. Haftası'nda deplasmanda Türk Telekom ile oynadığımız karşılaşmada oyuncumuz Can Korkmaz'ın sol ön diz çapraz bağlarında meydana gelen kopma sebebiyle ameliyat olması uygun görülmüştür.
Türk Telekom ile oynanan karşılaşmada sol ayak bileğini burkarak sakatlanan oyuncumuz Sadık Kabaca'nın tedavisine başlanmış olup, gelecek haftadan itibaren antrenmanlara yeniden başlaması öngörülmektedir.
Türk Telekom karşılaşması sonrasında sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuz David Efianayi'nin tedavisine başlanmış olup, 2-3 hafta sonra yeniden takımdaki yerini alması beklenmektedir.
Sezon hazırlıkları kapsamında sürdürülen kamp çalışmalarında sağ arka adalesinde yırtık oluşan oyuncumuz Buğrahan Tuncer'in gelecek haftadan itibaren takıma katılması beklenmektedir."
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