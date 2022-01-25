Galatasaray'da yönetime tepki büyük

25 Ocak 2022 Salı, 07:00

3 yıllık yol haritasıyla sezona başlayıp şampiyonluk hedefinden uzaklaşarak küme düşme hattının yakınına gerileyen Galatasaray’da kriz büyüyor. Fatih Terim’le yolları ayıran, yönetim içinde bölünmelere engel olamayan, taraftarların istifasını istediği başkan Burak Elmas sessizliğini koruyor. Elmas ve ekibi, camianın olağanüstü seçim çağrısına kulaklarını tıkamış durumda. Görüştüğümüz camianın önemli isimleri, erken seçim kararının kaçınılmaz olduğunu aksi halde her şey için geç kalınabileceğini belirtiyor. G.Saray’da tüm gözler bugünkü yönetim kurulu toplantısında olacak.

KADRO-TRANSFER YANLIŞLARI

Terim’le yapılan planlamada, kadro mühendisliğindeki yanlışlar, alınan istikrarsız sonuçlarla kendini belli etti. Bonservis ve kiralama ücretlerine 400 milyon TL harcanmasına rağmen takımın genç ağırlıklı kurulması, kalitesinin yetersiz kalışı, kale ve birçok mevkide alternatif oyuncu eksikliği G.Saray’ı tarihindeki en sıkıntılı sezonu yaşamasına itti. Birçok maçta hakem hatalarıyla karşılaşıldı, yönetim, TFF’ye yeterli reaksiyonu gösteremedi.

"BİRLİKTE BAŞARAMADI"

“Birlikte çok şey başaracağız” sloganıyla yola çıkmasına rağmen görevdeki 7. ayda yönetim ve camia içinde “birliktelik” yakalayamayan Elmas, Terim’in ardından getirdiği Torrent’le de 3 maçta sıfır çekti. Trabzonspor’a kaybedip büyük psikolojik yıkım yaşayan futbolcuların huzursuz olduğu öğrenildi. Bazı yerli futbolcuların takımdan ayrılma talepleri var. Terim sonrası Florya’daki birçok alanda otorite boşluğu yaşandığı bildirildi.