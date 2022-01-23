Galatasaray tribünlerinden tepki: Yönetim istifa
Galatasaray, Trabzonspor'a sahasında 2-1 yenilirken; maçın son dakikalarında tribünlerde "Yönetim istifa" tezahüratları yapıldı.
Galatasaray, 23. haftanın son maçında sahasınada Trabzonspor'a 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 yenildi.
Sarı-kırmızılılar, Cicaldau'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 85 ve 90'da Bakasetas ile Visca'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Trabzonspor'un gollerinde önce Marcao ardından Taylan Antalyalı'nın hataları vardı.
Trabzonspor 2-1 öne geçtikten sonra tribünlerde yönetim istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar görevden ayrılan teknik direktör Fatih Terim lehine de tezahüratlar yaptı.
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