Galatasaray tribünlerinden tepki: Yönetim istifa

23 Ocak 2022 Pazar, 21:13

Galatasaray, 23. haftanın son maçında sahasınada Trabzonspor'a 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 yenildi.

Sarı-kırmızılılar, Cicaldau'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 85 ve 90'da Bakasetas ile Visca'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Trabzonspor'un gollerinde önce Marcao ardından Taylan Antalyalı'nın hataları vardı.

Trabzonspor 2-1 öne geçtikten sonra tribünlerde yönetim istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar görevden ayrılan teknik direktör Fatih Terim lehine de tezahüratlar yaptı.