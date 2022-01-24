Galatasaray kötü gidişatı engelleyemiyor

24 Ocak 2022 Pazartesi, 13:20

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23. hafta maçında Galatasaray, sahasında lider Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar, 27 puanla 15'inci sırada yer alırken, düşme hattıyla arasında da sadece 3 puan kaldı.



Fatih Terim'in 9 maçta 1 galibiyetle devrettiği süreci 3 maçta 3 mağlubiyetle devam ettiren Domenec Torrent'in, takımın düzeleceğine dair umudunu yitirmediği ifade edildi. 14 günlük arada gelecek takviyelerle birlikte gerçekleşecek hazırlık sürecinde birçok konuyu iyileştireceği düşünülen İspanyol hocanın, oyunculara güvendiği aktarıldı.

Torrent'e büyük bir eleştirinin olmadığı fakat taraftarın yönetime çok ciddi oranda tepki gösterdiği iletildi. Trabzonspor maçının sonunda Başkan Burak Elmas ve yönetimi istifaya davet edilirken, Galatasaraylı idarecilerin çıkış yolu aradığı bildirildi.

TRANSFERLERİ BU HAFTA TAMAMLAMAK İSTİYORLAR



Galatasaray'ın, geçen sezon da sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes ile bir buçuk yıllığına anlaştığı öne sürüldü. Son prosedürlerin ardından Portekizli futbolcunun İstanbul'a gelmesinin beklendiği kaydedildi.



Öte yandan sarı-kırmızılı yönetimin bir defansif orta saha takviyesi daha yapmak istediği iddia edildi. Galatasaray'ın listesinde Ross Barkley, Amadou Diwara, Nampalys Mendy, Orel Mangala gibi isimlerin bulunduğu ve kaleci konusunu da Alanyaspor maçına kadar çözmek istediği belirtilen sarı-kırmızılıların, Sinan Bolat, Okan Kocuk ve İnaki Pena'yı düşündüğü ileri sürüldü.