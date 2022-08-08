Galatasaray'da Yunus Akgün'e MLS'ten 7.5 milyon Euro'luk teklif
Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna dahil eden Galatasaray'da Yunus Akgün'e flaş bir teklif geldi. MLS ekibi Akgün için sarı-kırmızılılara 7 milyon 500 bin Euro'luk bir teklif sundu.
Spor Toto Süper Lig'deki ilk maçında Antalyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray 'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılılarda transfer sürecinin hızlandığı dönemde Yunus Akgün'e talip çıktığı öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcu için MLS ekibi devreye girdi.
LOS ANGELES FC'DEN TEKLİF
Sarı-kırmızılıların genç futbolcusuna MLS ekibi Los Angeles FC'nin talip olduğu ortaya çıktı. 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi için MLS temsilcisinin Galatasaray'a 7 milyon 500 bin Euro'luk transfer teklifini ilettiği belirtildi.
Süper Lig devine Yunus Akgün'ün bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerisinin de sunulduğu vurgulandı.
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