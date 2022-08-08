Galatasaray'da Yunus Akgün'e MLS'ten 7.5 milyon Euro'luk teklif

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:09

Spor Toto Süper Lig'deki ilk maçında Antalyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray 'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılılarda transfer sürecinin hızlandığı dönemde Yunus Akgün'e talip çıktığı öğrenildi. 22 yaşındaki futbolcu için MLS ekibi devreye girdi.

LOS ANGELES FC'DEN TEKLİF

Sarı-kırmızılıların genç futbolcusuna MLS ekibi Los Angeles FC'nin talip olduğu ortaya çıktı. 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi için MLS temsilcisinin Galatasaray'a 7 milyon 500 bin Euro'luk transfer teklifini ilettiği belirtildi.

Süper Lig devine Yunus Akgün'ün bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerisinin de sunulduğu vurgulandı.