Galatasaray'da Yusuf Demir'den 3 teklife ret cevabı

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 14:18

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 14:18

Galatasaray'da sezon başında 6 milyon Euro'ya transfer edilen Yusuf Demir, kiralanma teklifini kabul etmedi.

Milliyet'in haberine göre, 19 yaşındaki oyuncuya Ümraniye, Antalya ve bir takımdan daha teklif geldi.

GALATASARAY'DAN ROSS KARARI

Haberde, sarı-kırmızılı futbolcunun kiralanmasına ailesinin karşı çıktığı ve bu yüzden teklifleri geri çevirdiği ifade edildi.

Öte yandan yönetimin Mathias Ross Jensen'in de kiralanması kararını aldığı belirtildi.