Galatasaray'da Yusuf Demir'den 3 teklife ret cevabı
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın genç futbolcusu Yusuf Demir'in 3 kulübün kiralama teklifini reddettiği ileri sürüldü.
Galatasaray'da sezon başında 6 milyon Euro'ya transfer edilen Yusuf Demir, kiralanma teklifini kabul etmedi.
Milliyet'in haberine göre, 19 yaşındaki oyuncuya Ümraniye, Antalya ve bir takımdan daha teklif geldi.
GALATASARAY'DAN ROSS KARARI
Haberde, sarı-kırmızılı futbolcunun kiralanmasına ailesinin karşı çıktığı ve bu yüzden teklifleri geri çevirdiği ifade edildi.
Öte yandan yönetimin Mathias Ross Jensen'in de kiralanması kararını aldığı belirtildi.
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