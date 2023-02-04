Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'Palavra' mesajı

Süper Lig ekibi Beşiktaş, sosyal medya hesabından 'Palavra' başlıklı bir video paylaşarak Galatasaray'a göndermede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:42
Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'Palavra' mesajı
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Beşiktaş, sosyal medya hesabından Galatasaray için bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın yaptığı "Düşman değiliz, rakibiz. Adaleti birlikte getireceğiz" çağrısına "Biz zamanında da susmadık ama adaleti herkes için istedik. Sesi çıkan olmamıştı. Adalet gün gelir herkese lazım olur. Haksızlığa zamanında karşı çıkmazsan sana lazım olduğunda da adalet isteyemezsin" şeklinde cevap veren siyah-beyazlılar, bu kez "Palavra" ifadesini kullandı.

"ALAYINIZ GELSE YIKAMAZ ŞANLI BEŞIKTAŞ'I"

Beşiktaş ayrıca gece saatlerinde de bir paylaşım yapmış ve "Açın gözlerinizi bakmayın şaşı, alayınız gelse yıkamaz şanlı Beşiktaş'ı" sözlerini kullanmıştı.


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