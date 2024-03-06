Galatasaray'da Ziyech gelişmesi!

Galatasaray'da İstanbul'a dönen Hakim Ziyech'in takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 09:47
Galatasaray'da Ziyech gelişmesi!
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Galatasaray'da derbi sonrası verilen 2 günlük izin sona erdi. Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıkları çarşamba günü yapılacak antrenmana başlayacak.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Hollanda'ya kontrole giden ve İstanbul'a dönen Hakim Ziyech'in çarşamba günü takımla beraber antrenmanlara başlaması bekleniyor.


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