Galatasaray'da Ziyech gelişmesi!
Galatasaray'da İstanbul'a dönen Hakim Ziyech'in takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
Galatasaray'da derbi sonrası verilen 2 günlük izin sona erdi. Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıkları çarşamba günü yapılacak antrenmana başlayacak.
Milliyet gazetesinin haberine göre, Hollanda'ya kontrole giden ve İstanbul'a dönen Hakim Ziyech'in çarşamba günü takımla beraber antrenmanlara başlaması bekleniyor.
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