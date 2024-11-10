Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma!
Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray, 10 Kasım'a özel bir forma kullanacak.
Galatasaray, Samsunspor maçına 10 Kasım'a özel bir formayla çıkılacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan paylaşımda; Türkiy Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılına özel olarak parçalı formanın üzerine Atatürk ayrıntılarının eklendiği ifade edildi.
İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçında giyeceği forma:
Etiketler: #galatasaray #10 kasım #mustafa kemal atatürk
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