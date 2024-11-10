Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma!

Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray, 10 Kasım'a özel bir forma kullanacak.

Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2024 - 15:31

Galatasaray, Samsunspor maçına 10 Kasım'a özel bir formayla çıkılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan paylaşımda; Türkiy Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılına özel olarak parçalı formanın üzerine Atatürk ayrıntılarının eklendiği ifade edildi.

İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçında giyeceği forma:


Etiketler: #galatasaray #10 kasım #mustafa kemal atatürk

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