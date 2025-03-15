Galatasaray'dan 28 maçlık yenilmezlik serisi!

Süper Lig'de son yenilgisini geçen sezon yaşayan Galatasaray, üst üste 28. maçında da kaybetmeyerek serisini sürdürdü.

Galatasaray'dan 28 maçlık yenilmezlik serisi!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.03.2025 - 09:20

Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 28 maça taşıdı.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 27 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Söz konusu maçlarda 23. galibiyetini alan Galatasaray, 5 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.


Etiketler: #galatasaray #Trendyol Süper Lig #okan buruk
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler