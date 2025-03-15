Galatasaray'dan 28 maçlık yenilmezlik serisi!
Süper Lig'de son yenilgisini geçen sezon yaşayan Galatasaray, üst üste 28. maçında da kaybetmeyerek serisini sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 28 maça taşıdı.
Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 27 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.
Söz konusu maçlarda 23. galibiyetini alan Galatasaray, 5 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.
Etiketler: #galatasaray #Trendyol Süper Lig #okan buruk
Spor Haberleri
- İbrahim Hatipoğlu taraftara seslendi!
- Galatasaray'dan 28 maçlık yenilmezlik serisi!
- Anadolu Efes, Bayern Münih'i rahat geçti!
- Ergin Ataman'lı Panathinaikos, deplasmanda kayıp!
- Galatasaray'dan sezonun 9. gol yemeyen maçı!
- Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı!
- Okan Buruk'tan Emre Belözoğlu'na karşı 4'te 4
- Galatasaray, derbiye tam kadro çıkacak
- Hatice Akbaş dünya şampiyonası'nda finalde
- Gençlerbirliği'nde 102. kuruluş yıl dönümü kutlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- ATM'den para çekmede yeni dönem!
- AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı!
- İstifa eden dekandan ilk açıklama
- Dışı çıtır içi yumuşacık: Pratik patates köftesi tarifi
- Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları!
- Tanyeli'nin yakınları hastaneye çağırıldı!
- İş insanı Beyhan Benardete'nin son mektubu ortaya çıktı
- Terör örgütünden 'mümkün değil' tepkisi
- 'Yandaş basının en hızlı tetikçileri...'
- PYD'ye muhalif Kürtlerden sert eleştiriler