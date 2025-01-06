Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: 'Ne dediği belli olmayan...'
Galatasaray, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Spor Kulübü, X hesabından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına yanıt verdi.
Galatasaray'ın Acun Ilıcalı'ya yanıtı şu şekilde:
"Her hafta kendi maçlarından sonra, dikkati başka yöne çekmek için yalan ve algılarla dolu bir hikaye yaratmaya çalışan rakibimizin yöneticilerine cevabımızdır:
"Galatasaray Spor Kulübü, yaşanması muhtemel bu kaosu görmüş ve TFF'nin bu sezon başında yaptığı ilk toplantıda Yabancı VAR Hakemi talebini dile getirmiş ancak önerimiz karşılık bulmamıştır. Bu durumu spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
Kulübümüzün kadrosunda bulunan futbolcular, sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, pırıl pırıl sporculardır. Bu hadsiz açıklamaların sahiplerinden daha fazlası adalete ve doğruya inanan, şerefli karakterlerdir.
Şu anda Türk futbolunda yaşanan kaosun sorumluları bellidir. Kulübümüz, yaşanan yönetim zafiyetini 5 Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamayla ortaya koymuştu. Bugün de aynı noktadayız.
Şu an ne dediği belli olmayan, gündemi değiştirmek için kulübümüze saldıran, bir gün Türk futbolunu yönetenleri göklere çıkartıp, ertesi gün aynı yönetimden şikayetçi olan rakibimizden gerçek görüşlerini net şekilde ortaya koymasını bekliyoruz.
Galatasaray Spor Kulübü, tüm bu saldırılara rağmen her zaman olduğu gibi yine sahada kalacak ve orada kazanacaktır."
Kamuoyuna duyuru pic.twitter.com/eJy5JYDAnK— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 5, 2025
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