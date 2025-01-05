Jose Mourinho'dan flaş Galatasaray maçı açıklaması: 'Bu tarz skandallar çok olmaya başladı'
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Hatayspor ile oynanacak maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına 18. hafta mücadelesinde Hatayspor’u ağırlıyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
İşte Mourinho'nun maç öncesi sözleri:
"Oyuncular için dinlenme fırsatıydı bu ara. Tabii ki 9 gün boyunca aralıksız sıkı şekilde çalıştık. Bu fırsatı normalde sezon içinde bulmamazsınız. Dzeko ve En-Nesyri birlikte başlayacak. Bunu da daha önce deneyememiştik. Hakkımda yapılan yorumları okumuyorum. İyi ya da kötü bir hoca olabilirim ama tam bir profesyonelim. İşime kendimi adamış şekilde çalışıyorum. Real Madrid'e ya da Hatay'a karşı da oynasam aynı şekilde çalışırım. Rakibe saygım her zaman aynıdır. Bu şekilde çalıştım ve analizimi yaptım. Hatayspor'un eksiklerine rağmen, bu onları çok etkilemeyecek. Çalışma için Hatayspor maçını dünkü skandal maçtan ziyade izlemeyi tercih ederim. Bu tarz skandallar çok olmaya başladı. Her hafta bunları görüyoruz."
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