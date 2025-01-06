Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya yanıt
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira hakkında konuştu.
Acun Ilıcalı, Lucas Torreira için, "Açıkça ittirilen bir rakip var. biz de mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur da bu kadar olur mu? İyi bir aktör de Torreira. Pozisyonu seyredin, eliyle topu çıkarıyor, sonra göğsünü tutuyor. Sanki bunun eğitimini almış gibi" ifadelerini kullandı.
Lucas Torreira, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Acun Ilıcalı'ya yanıt verdi.
Lucas Torreira, Kadıköy'de 3-1 kazanılan maçın ardından yaşadıkları sevinci ve sarı kırmızılıların sahip olduğu yıldız sayısı eliyle işaret ettiği bir fotoğraf paylaştı.
Torreira ayrıca, İbrahim Hatipoğlu'nun paylaştığı fotoğrafı alıntılayıp sarı kırmızı kalp emojisi ile paylaştı.
Spor Haberleri
- Ruben Amorim: Daha fazla sinirlenmeliyiz
- Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap
- Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya yanıt
- Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karşıyaka'ya geçit vermedi!
- Acun Ilıcalı'dan flaş Galatasaray açıklaması!
- Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması!
- PSG, Süper Kupa'ya son dakika golüyle ulaştı!
- Jose Mourinho'dan sert sözler!
- Dusan Tadic'ten taraftar açıklaması!
- Manchester United'dan Liverpool'a çelme!
En Çok Okunan Haberler
-
- O sütler zincir marketlerden toplatılıyor!
- SGK binlerce eve yazı gönderdi!
- Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı
- Çamaşır kurutma makinesi alacaklar dikkat!
- 'Yeşil ve gri pasaportta sistem değişiyor' iddiası
- Yeşil ve gri pasaportlar için açıklama geldi
- Murat Övüç hakkında yeni gelişme!
- Ferdi Tayfur'un 17 yaşındaki oğlu cenazede ortaya çıktı
- Yeni yılın ilk 3 gününde 4 ürün gümrükten döndü!
- 'Pişman değilim, devam edeceğim'