Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya yanıt

Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:12

Güncelleme: 06.01.2025 - 09:12

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira hakkında konuştu.

Acun Ilıcalı, Lucas Torreira için, "Açıkça ittirilen bir rakip var. biz de mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur da bu kadar olur mu? İyi bir aktör de Torreira. Pozisyonu seyredin, eliyle topu çıkarıyor, sonra göğsünü tutuyor. Sanki bunun eğitimini almış gibi" ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Acun Ilıcalı'ya yanıt verdi.

Lucas Torreira, Kadıköy'de 3-1 kazanılan maçın ardından yaşadıkları sevinci ve sarı kırmızılıların sahip olduğu yıldız sayısı eliyle işaret ettiği bir fotoğraf paylaştı.

Torreira ayrıca, İbrahim Hatipoğlu'nun paylaştığı fotoğrafı alıntılayıp sarı kırmızı kalp emojisi ile paylaştı.