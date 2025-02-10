Galatasaray'dan Adana Demirspor maçı açıklaması: 'Yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla...'
Galatasaray, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kalan Süper Lig maçı hakkında bir açıklama yayımladı.
Galatasaray, yarıda kalan Adana Demirspor maçıyla ilgili resmi hesabından bir açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor maçıyla ilgili adli mercilere gerekli başvuruların yapıldığını açıkladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır.
Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir."
Etiketler: #galatasaray #adana demirspor #Sahadan Çekilme
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