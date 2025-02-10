Eski hakem açıkladı: Galatasaray'ın cezalı oyuncularının durumu belli oldu!
Galatasaray'da Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezaları nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamamıştı. Eski hakem Deniz Çoban, yarıda kalan maçın ardından cezalı oyuncuların durumu hakkında açıklama yaptı.
Galatasaray'ın Adana Demirspor ile sahasında oynadığı mücadele konuk ekibin sahadan çekilmesinin ardından yarıda kaldı.
Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezaları nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamamıştı. Dört futbolcu, karşılaşma yarıda kalmasına rağmen cezalarını tamamladı.
BİR SONRAKİ MAÇTA FORMA GİYEBİLECEKLER
Muslera, Abdülkerim, Torreira ve Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın ligde bir sonraki hafta oynayacağı maçta forma giyebilecek. Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Konuyla ilgili yayıncı kuruluşta değerlendirmede bulunan eski hakem Deniz Çoban, "Disiplin talimatı çok açık. Sondaki maddelerin bir tanesinde yazıyor. Herhangi bir müsabaka başladıktan sonra eğer tamamlanamazsa sebebi her ne olursa olsun, seyirci müdahalesi olur, yağış olur ve o maçta oynamayanlar cezasını çekmiş sayılır. Bugün bu maç 30 dakika oynandı. Adana Demirspor'da da olabilir, Galatasaray'da da olabilir ki cezalı olan oyuncular, bu maçta cezasını çekmiş sayılacaklar. Flu bir durum yok yani" dedi.
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