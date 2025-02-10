Galatasaray Przemyslaw Frankowski transferinde mutlu sona yakın: Maliyeti ortaya çıktı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Fransa Ligue 1'de Lens forması giyen 29 yaşındaki Polonyalı oyuncu Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna kattığı iddia edildi.
Galatasaray, sağ bek transferi için geri sayıma başladı. Sarı-kırmızılıların, bir süredir gündemde olan Przemyslaw Frankowski transferinde mutlu sona ulaştığı aktarıldı.
NTV Spor'un haber,ne göre Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferi için kulübü Lens ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens'i ikna ettiği ifade edildi.
MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI
L'Equipe'te yer alan haberde ise; Frankowski'nin Lens'ten 2 milyon Euro maaşla yeni kontrat ve 2.5 yıllık yeni sözleşme istediği ancak Fransız kulübünün, 2028'de bitecek sözleşmesinin verdiği güçle bu teklifi reddettiği; Polonyalı oyuncunun da veda talebini kulüp yönetime ilettiği belirtildi.
Polonyalı oyuncunun Lens'ten istediği 2 milyon Euro maaşı Galatasaray'dan alacağı, 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı vurgulandı.
Galatasaray'ın, Polonyalı futbolcu için Lens'e 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği Frankowski'nin opsiyonunun ise 8 milyon Euro olduğu kaydedildi.
ANTRENMAN YAPMAYI VE OYNAMAYI REDDETTİ
Öte yandan Foot Mercato'daki haberde Frankowski'nin Galatasaray'a transfer olmak için Lens'e rest çektiği ve Fransız ekibinde antrenmana çıkmayı ve oynamayı reddettiği öne sürüldü.
29 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a transferini tamamlamak için bu gece (pazartesi) İstanbul'a geleceği iddia edildi. Frankowski'nin, Galatasaray'a transferi için saat 20.00-20.30 sularında İstanbul'a ineceği ileri sürüldü.
Frankowski, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat bek olarak da forma giyebiliyor.
21 MAÇTA FORMA GİYDİ
Frankowski, Galatasaray'a transfer durumu nedeniyle Lens'in ligde son oynadığı Nice maçının kadrosunda yer almamıştı.
Lens'te bu sezon 21 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
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