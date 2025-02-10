Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı: Sebebi ortaya çıktı!

Galatasaray'ın sakatlık yaşayan Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi Süper Lig listesinden çıkaracağı aktarıldı. Icardi, UEFA Avrupa Ligi listesinde ise yer alıyor.

Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı: Sebebi ortaya çıktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 13:27

Galatasaray; Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Mario Lemina'nın ardından beşinci transferini yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı takımın, Przemyslaw Frankowski'nin transferi için Lens ile anlaşma sağladığı kaydedildi. Galatasaray'da Frankowski'nin transferiyle birlikte kadrodaki yabancı oyuncu sayısı 15'e yükselecek.

Galatasaray, Frankowski'yi UEFA'ya verilen kadrodan sonra transfer ettiği için Polonyalı futbolcu Avrupa maçlarında forma giyemeyecek.

MAURO ICARDI KARARI

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da Frankowski'nin transferinin ardından Mauro Icardi, yabancı sayısı sebebiyle lig listesine dahil edilmeyecek.

Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'yi UEFA listesine bildirmişti. Arjantinli yıldız, ligin ikinci yarısında sadece UEFA listesinde yer alacak.

Mauro Icardi, önceki günlerde tedavisi ile ilgili İstanbul'a gelmiş ve daha sonra Türkiye'den ayrılmıştı.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakatlanmadan önce Galatasaray'da 14 maçta süre buldu ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #mauro icardi #Przemyslaw Frankowski #galatasaray #transfer

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