Galatasaray'dan Ali Koç'a tepki! 'Özür dilesin'

Yayınlanma: 07.02.2024 - 19:09

Güncelleme: 07.02.2024 - 19:09

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi İbrahim Göknar, Şubat Ayı Divan Kurulu toplantısında açıklama yaptı.

İbrahim Göknar yaptığı açıklamada, "Toplumda önemli mevkilerde bulunan ve önemli görevleri icra eden kişilerin, icraatlerinde rol model olarak hareket etmeleri son derece önemlidir. DNA, fıtrat, riya, malum camia, utanma, çekinme ve parantez içinde bunlar. Bu kelimeler Kulüpler Birliği Başkanı, Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı değerli, sayın Ali Koç beyefendi tarafından camiamıza söylenmiştir ve sürekli söylenmektedir. Camia demek hepimiz demektir. Kişiler ile problem olabilir ancak camialar ile problem olmaz. Sayın Ali Koç beyefendinin bunlar diye hitap ettiği Galatasaray camiasının bir üyesi olarak, sarf ettiği bu talihsiz kelimeleri benim bir üye olarak kabul etmem mümkün değildir. Güneş balçıkla sıvanmıyor." dedi.

Ali Koç'un özür dilemesi gerektiğini söyleyen Göknar, "Galatasaray ile Fenerbahçe, 6 yıl önce tanışmadılar. Bu dostluk ve rekabet 120 yıldır yaşıyor. Bunu bilinçli veya bilinçsiz şekilde engelle çabaları beyhudedir. 1959 yılından beri tribündeyim. En azından bizler buna, iki camia olarak müsaade etmeyiz. Sahada elbette rakibiz. Ama dostluğumuzu kimse bozamaz. Buna müsaade etmeyiz. Bu noktadan hareketle, Sayın Fenerbahçe Kulübü Başkanı, değerli Ali Koç beyefendinin, o talihsiz sözleri için huzurlarınızda Galatasaray camiasından özür dilemeye davet ediyorum. Eğer konu, yeterli yürek müsaadesiyle, kimsenin şüphesi olması, Galatasaraylılar'ın yüreğini saymaya kimsenin gücü yetmez." ifadelerini kullandı.