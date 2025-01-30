Galatasaray'dan Alvaro Morata hamlesi!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Milan forması giyen 32 yaşındaki İspanyol forvet Alvaro Morata'yı kadrosuna katacağı ileri sürüldü.
Galatasaray'ın, Alvaro Morata'yı transfer etmek için son aşamaya geldiği iddia edildi.
GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ
Relevo ve Fabrizio Romano'nun haberlerine göre; Alvaro Morata, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi. İki kulüp arasında operasyonda son aşamaya gelindi.
Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Morata'ya yıllık 6 milyon Euro maaş teklif ettiği kaydedildi.
ZORUNLU KİRALAMA TEKLİFİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde, Galatasaray'ın 8 milyon Euro 'zorunlu olmayan' satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu ifade edildi.
Calcio Mercato ise menajerlerin şu anda transferi bitirmek için Milano'da olduğunu yazdı.
MILAN'DA MUTSUZ VE AYRILMAK İSTİYOR İDDİASI
İddiaya göre Morata, sezon başında transfer olduğu Milan'a uyum sağlamakta zorlandı ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.
32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 25 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.
DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ
Getafe, Atletico Madrid ve Real Madrid altyapılarında oynayan Morata, Real Madrid'de profesyonel oldu. Ardından 20 miyon Euro'ya Juventus'a transfer oldu ve buradaki başarılı performansının ardından 2 sezon sonra 30 milyon Euro'luk geri dönüş maddesinin aktif edilmesiyle Real Madrid'e geri döndü. 2017 yazında ise 66 milyon Euro karşılığı Chelsea'ye gitti.
İngiliz futboluna adapte olmakta zorlanan Morata, toplamda 51 milyon Euro bedelle Atletico Madrid'e, çocukluk kulübüne geri döndü. Atletico Madrid, 2 sezon boyunca toplam 20 milyon Euro karşılığı Juventus'a kiraladı. 2022'de döndüğü Atletico Madrid'de geçirdiği 2 sezonun ardından bu yaz 13 milyon Euro karşılığı Milan'a transfer olmuştu.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme!
- Galatasaray'dan forvet hamlesi!
- Acun Ilıcalı'dan minik taraftara büyük sürpriz!
- Eski Fenerbahçelinin yeni adresi belli oldu!
- Fenerbahçe, Skriniar'ı kadrosuna kattı!
- Ognjen Mimovic'in geliş tarihi belli oldu!
- Al Ettifaq, Steven Gerrard ile yollarını ayırdı
- Monaco'dan Henderson hamlesi!
- Barcelona, Pedri'nin sözleşmesini uzattı
- Fenerbahçe'den sürpriz hamle!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cafer Mahiroğlu’ndan Fatih Portakal’a ağır sözler!
- Barış Pehlivan'dan ilk mesaj!
- Başarır’dan Bahçeli’ye sert yanıt!
- İmamoğlu'ndan kritik açıklama
- Kübra Par’dan canlı yayında yeni açıklama!
- Yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı!
- MSB'den 'teğmenler' açıklaması!
- İsrail'in kayıp 3 Türk vatandaşını öldürdüğü öğrenildi!
- ABD'yi sarsan uçak kazasında flaş iddia!
- Dikkat çeken paylaşım