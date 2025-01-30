Galatasaray'dan Alvaro Morata hamlesi!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 18:14

Güncelleme: 30.01.2025 - 19:08

Galatasaray'ın, Alvaro Morata'yı transfer etmek için son aşamaya geldiği iddia edildi.

GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ

Relevo ve Fabrizio Romano'nun haberlerine göre; Alvaro Morata, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi. İki kulüp arasında operasyonda son aşamaya gelindi.

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Morata'ya yıllık 6 milyon Euro maaş teklif ettiği kaydedildi.

ZORUNLU KİRALAMA TEKLİFİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde, Galatasaray'ın 8 milyon Euro 'zorunlu olmayan' satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu ifade edildi.

Calcio Mercato ise menajerlerin şu anda transferi bitirmek için Milano'da olduğunu yazdı.

MILAN'DA MUTSUZ VE AYRILMAK İSTİYOR İDDİASI

İddiaya göre Morata, sezon başında transfer olduğu Milan'a uyum sağlamakta zorlandı ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 25 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.

DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

Getafe, Atletico Madrid ve Real Madrid altyapılarında oynayan Morata, Real Madrid'de profesyonel oldu. Ardından 20 miyon Euro'ya Juventus'a transfer oldu ve buradaki başarılı performansının ardından 2 sezon sonra 30 milyon Euro'luk geri dönüş maddesinin aktif edilmesiyle Real Madrid'e geri döndü. 2017 yazında ise 66 milyon Euro karşılığı Chelsea'ye gitti.

İngiliz futboluna adapte olmakta zorlanan Morata, toplamda 51 milyon Euro bedelle Atletico Madrid'e, çocukluk kulübüne geri döndü. Atletico Madrid, 2 sezon boyunca toplam 20 milyon Euro karşılığı Juventus'a kiraladı. 2022'de döndüğü Atletico Madrid'de geçirdiği 2 sezonun ardından bu yaz 13 milyon Euro karşılığı Milan'a transfer olmuştu.